Украина

Вінгер Шахтаря прокоменував своє майбутнє.

Вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон висловився щодо свого майбутнього, яке ЗМІ активно пов'язують із трансфером в один з європейських клубів.

Футболіст заявив, що влітку, скоріш за все, залишить стан "гірників".

"Довгий час я не грав у офіційних матчах, але тренуюсь набагато більше, ніж за все своє життя. Почуваюсь себе чудово, але тренування — це одне, а офіційна гра — це зовсім інше.

Я не знаю, де я буду грати в майбутньому. Швидше за все, я більше не буду виступати за Шахтар та підпишу контракт з іншим клубом. З яким саме — покаже час.

Фулгем? Більшість інформації в пресі не відповідає дійсності", — наводить слова Соломона Sports.walla.

Вінгер забив чотири голи та віддав одну гольову передачу в недогранному сезоні-2021/22 Української Прем'єр-Ліги.

Раніше повідомлялось, що інтерес до Соломона проявляє Торіно.