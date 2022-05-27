Вінгер може опинитись в Серії А.
манор соломон, getty images
27 травня 2022, 13:40
Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря та збірної Ізраїля Манор Соломон може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А.
В послугах футболіста зацікавлений Торіно, повідомляє Джанлука Ді Марціо. "Бики" досягли домовленностей із "гірниками" та наразі ведуть переговори із представниками Соломона щодо особистого контракту.
В обличчі Соломона Торіно бачить ідеальну заміну Брекало, який майже точно залише команду цього літа.
Вінгер забив чотири голи та віддав одну гольову передачу в недогранному сезоні-2021/22 Української Прем'єр-Ліги.
Раніше повідомлялось, що Торіно близький до підписання Артема Довбика.