Италия

Вінгер може опинитись в Серії А.

Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря та збірної Ізраїля Манор Соломон може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А.

В послугах футболіста зацікавлений Торіно, повідомляє Джанлука Ді Марціо. "Бики" досягли домовленностей із "гірниками" та наразі ведуть переговори із представниками Соломона щодо особистого контракту.

В обличчі Соломона Торіно бачить ідеальну заміну Брекало, який майже точно залише команду цього літа.

Вінгер забив чотири голи та віддав одну гольову передачу в недогранному сезоні-2021/22 Української Прем'єр-Ліги.

Раніше повідомлялось, що Торіно близький до підписання Артема Довбика.