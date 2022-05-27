Украина

Фахівець оцінив майбутній сезон Прем'єр-ліги.

Головний тренер Кривбаса Олександр Бабич прокоментував майбутній сезон УПЛ, де, можливо, буде виступати його клуб.

"Так, ми чуємо про бажання відновити чемпіонат України, аби пізніше для наших клубів не було проблем від УЄФА. Як це буде – побачимо. Так, було б ідеально провести чемпіонат в Україні: тренуватися та грати вдома. Вирішувати керівникам УАФ.

Кривбас готовий прийняти будь-яке рішення. Керівництво Кривбасу постійно на зв’язку з УАФ. Але наша спільна головна ціль – аби в Україні був мир".

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"Мрія – розпочати чемпіонат в Україні. Певно, це було б оптимальним для всіх. Що стосується варіантів… Хочеться, аби ми зіграли хоча б перше коло, а далі вже будемо дивитися по ситуації.

ФК Кривбас готовий грати будь-де, де вирішить УАФ. Знаємо, що у листопаді стартує чемпіонат світу, й за місяць ми повинні закінчити першу частину сезону. Мені вистачить одного місяця, щоб підготувати Кривбас до сезону.

Ми чекаємо відповідних рішень. Кривбас ставив перед собою задачу вийти до УПЛ, й однією ногою ми вже там були, до війни. Знаю, що президент клубу Костянтин Караманіц дав команду проходити атестацію. Усі наші плани, мрії та задачі тільки про УПЛ. Кривбас довго до цього йшов. Сподіваюсь, коли чемпіонат поновиться, то ми його розпочнемо в УПЛ.", — сказав Бабич.