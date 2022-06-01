Збірна України U-19 починає свої матчі.
Володимир Єзерський, уаф
01 червня 2022, 13:12
Сьогодні юнацька збірна України U-19 о 17.00 за Києвом матчем проти команди Норвегії стартує в елітному раунді відбору Євро-2022.
Аби пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, "синьо-жовтим" потрібно обійти в групі Нідерланди (господар змагань), Норвегію та Сербію.
|#
|
|01 ИЮНЯ 2022
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ГРУПА 6
|1
|
|Нідерланди U-19
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|Норвегія U-19
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|Сербія U-19
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|Україна U-19
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Через ушкодження в першому поєдинку не допоможуть нашій збірній Удод, Хромей та Шостак.
Нагадаємо, що команда Володимира Єзерського у кваліфікаційному раунді посіла перше місце в групі: переграла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2).
Склад юнацької збірної України U-19:
Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар), Дмитро Ледвій (Рух).
Захисники: Едуард Козік, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна (Шахтар), Максим Дячук, Навін Малиш (обидва — Динамо), Віталій Роман, Марко Сапуга, Денис Підгурський (усі — Рух), Данило Удод (Маріуполь).
Півзахисники: Назар Волошин, Олександр Яцик, Антон Царенко (усі — Динамо), Іван Лосенко (Шахтар), Артур Микитишин, Денис Шостак, Михайло Хромей (усі — Маріуполь), Данііл Хрипчук (Ворскла), Ілля Квасниця (Рух).
Нападники: Єгор Ярмолюк (Дніпро-1), Кирило Попов (Динамо), Анатолій Семенець (Рекреатіво).
Календар еліт-раунду відбору Євро-2022 (U-19)
01.06.2022
17.00. Норвегія — Україна (Роттердам)
04.06.2022
13.00. Україна — Сербія (Алфен-ан-ден-Рейн)
07.06.2022
20.00. Україна — Нідерланди (Роттердам)
У разі потрапляння до фінального турніру збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією.