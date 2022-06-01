Украина

Збірна України U-19 починає свої матчі.

Сьогодні юнацька збірна України U-19 о 17.00 за Києвом матчем проти команди Норвегії стартує в елітному раунді відбору Євро-2022.

Аби пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, "синьо-жовтим" потрібно обійти в групі Нідерланди (господар змагань), Норвегію та Сербію.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ГРУПА 6 1 Нідерланди U-19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Норвегія U-19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Сербія U-19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Україна U-19 0 0 0 0 0 0 0 0





Через ушкодження в першому поєдинку не допоможуть нашій збірній Удод, Хромей та Шостак.

Нагадаємо, що команда Володимира Єзерського у кваліфікаційному раунді посіла перше місце в групі: переграла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2).

Склад юнацької збірної України U-19:

Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар), Дмитро Ледвій (Рух).

Захисники: Едуард Козік, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна (Шахтар), Максим Дячук, Навін Малиш (обидва — Динамо), Віталій Роман, Марко Сапуга, Денис Підгурський (усі — Рух), Данило Удод (Маріуполь).

Півзахисники: Назар Волошин, Олександр Яцик, Антон Царенко (усі — Динамо), Іван Лосенко (Шахтар), Артур Микитишин, Денис Шостак, Михайло Хромей (усі — Маріуполь), Данііл Хрипчук (Ворскла), Ілля Квасниця (Рух).

Нападники: Єгор Ярмолюк (Дніпро-1), Кирило Попов (Динамо), Анатолій Семенець (Рекреатіво).

Календар еліт-раунду відбору Євро-2022 (U-19)

01.06.2022

17.00. Норвегія — Україна (Роттердам)

04.06.2022

13.00. Україна — Сербія (Алфен-ан-ден-Рейн)

07.06.2022

20.00. Україна — Нідерланди (Роттердам)

У разі потрапляння до фінального турніру збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією.