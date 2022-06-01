Украина

Підопічні Володимира Єзерського обіграли норвежців.

Юнацька збірна України U-19 здобула перемогу над Норвегією у стартовому матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2022.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли у воротах норвежців розписався Єгор Ярмолюк.

У середині тайму норвежці зрівняли цифри на табло зусиллями Тобіаса Гуліксена, який реалізував пенальті, але через шість хвилин уперед "синьо-жовтих" вивів забитий м'яч у виконанні Марко Сапуги.

Потім на 87-й хвилині українці змогли збільшити свою перевагу в рахунку завдяки голу Навина Малиша, проте останнє слово було за суперниками — на п'ятій компенсованій хвилині у воротах Тимура Пузанкова розписався Хрістос Зафейріс.

Свій наступний матч підопічні Володимира Єзерського проведуть проти Сербії. Гра відбудеться 4 червня, о 13:00 за київським часом.

Норвегія U-19 — Україна U-19 2:3

Голи: Гуліксен, 69 (з пенальті), Зафейріс, 90+5 — Ярмолюк, 47, Сапуга, 75, Малиш, 87.

Україна U-19: Пузанков — Булеза, Фаріна, Козік, Роман — Микитишин (Попов, 67), Яцик (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасниця, 55) — Царенко (Малиш, 80), Ярмолюк.