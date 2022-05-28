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Володимир Єзерський розповів про підготовку юнацької команди.

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський прокоментував підготовку національної команди до матчів еліт-раунду кваліфікації Євро-2022.

"Ми виходимо з тих обставин, що склалися. Проте тренерський штаб робить усе можливе, щоб до початку турніру привести команду до спільного знаменника.

Із різних причин відсутні кілька гравців, яких ми хотіли б бачити у складі. Олег Очеретько травмований. Розраховували на Даніеля Ківінду, який зараз перебуває в Бенфіці, але він лише відновлюється після ушкодження. До молодіжної збірної України викликано Антона Боля та Дмитра Капінуса. Але нічого, вірю, що інші футболісти із честю представлятимуть нашу країну на таких престижних змаганнях.

У нас дуже сильна група. У мене достатньо інформації про опонентів, які після кваліфікаційного раунду, що відбувся в жовтні минулого року, зібралися вже вчетверте. А у збірної України, знову ж таки, з усім відомих причин, пауза була, по суті, у сім місяців. Фаворитом квартету я вважаю команду Норвегії. У неї дев'ять футболістів, які мають постійну ігрову практику в колективах вищих дивізіонів Норвегії та Данії, а ще шість гравців виступають в Англіі в командах U-23. Серби мають 12 футболістів, які виступають у своєму чемпіонаті. І всі чудово знають нідерландську школу футболу. Надто що ця збірна — господар змагань.

Ми знайомимося з виконавцями, оскільки, як я вже сказав, ми не бачилися понад півроку. За короткий період часу нам треба зрозуміти, хто в якому стані, і донести до підопічних свої ідеї, згадати те, що було раніше, щоб збалансувати склад.

Звісно, найважливіший фактор — це психологічний, але я впевнений, що хлопці гратимуть із великим бажанням. Інше питання, наскільки команда загалом буде готова протистояти таким суперникам, а це покажуть лише самі матчі. Проте збірна України намагатиметься виступити гідно та порадувати своїх земляків", - наводить слова Єзерського прес-служба УАФ.

Нагадаємо, 1 червня збірна України розпочне виступи в елітному раунді кваліфікації Євро-2022.