Украина

Бразильський півзахисник перебереться до Серії А.

Шахтар та Лаціо погодили останні деталі угоди щодо Маркоса Антоніо, повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо.

Український клуб отримає за бразильського півзахисника близько 10 мільйонів євро, включаючи бонуси.

На поточний момент Антоніо відіграв 101 матч за Шахтар, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.

Повідомлялось, що "орли" запропонували 21-річному бразильцю контракт строком до 2027 року, згідно з яким він має отримувати по 2 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що трансфер Мудрика в Баєр затримується через отримання візи.