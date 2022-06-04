Украина

В нідерландському Алфен-ан-ден-Рейні підопічні Володимира Єзерського провели другий матч в еліт-раунді кваліфікації.

Збірна України у статусі лідера підходила до гри проти Сербії. Проте колектив Володимира Зеленського не зміг обіграти одногодок із Сербії.

Проте після двох турів юні українці посідають перше місце у своїй групі, набравши чотири очки. Стільки ж і у сербів, однак Україна U-19 має найкращу різницю забитих та прощених голів.

Україна — Сербія 1:1

Голи: Квасниця (22) — Ілич (18).

Україна: Пузанков, Роман, Козік (к), Сапуга, Фаріна, Булеза, Яцик (Підгурський, 81), Царенко (Лосенко, 71), Квасниця (Малиш, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81).

Сербія: Лукич, Лазич, Ілич, Лєкович, Крсманович, Станкович (Гордич, 63), Петкович (к), Кнежевич (Мілєтич, 46), Міладінович (Мітулікич, 84), Айдар (Мотика, 71), Лазетич (Ратков, 63).

Попереджені: Ярмолюк (38), Пузанков (57), Козік (60), Малиш (90+4) — Крсманович (5), Петкович (51), Лазетич (60), Лазич (73), Міладінович (74).