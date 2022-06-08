Украина

Досвідчений півзахисник залишиться в команді до літа 2024 року.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Сергієм Рибалкою.

Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, Рибалка перебрався до Олександрії влітку минулого року і за цей час провів 14 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Зазначимо, що минулий сезон в УПЛ було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на територію України. Олександрія зайняла шосте місце.