Досвідчений півзахисник залишиться в команді до літа 2024 року.
Сергій Рибалка, ФК Олександрія
08 червня 2022, 21:16
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Сергієм Рибалкою.
Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2024 року.
Нагадаємо, Рибалка перебрався до Олександрії влітку минулого року і за цей час провів 14 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.
Зазначимо, що минулий сезон в УПЛ було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на територію України. Олександрія зайняла шосте місце.