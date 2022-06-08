Украина

Футболіст виступатиме за команду найближчого сезону.

Олександрія підписала контракт до літа 2023 року з Андрієм Цуріковим на постійній основі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Півзахисник перебрався до табору олександрійців минулого літа на правах орендної угоди з Металіста.

Минулого сезону Андрій Цуріков провів 18 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Спінеллі покинув Олександрію та перейшов до клубу з Аргентини.