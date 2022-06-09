Украина

Директор Дніпра-1 висловився щодо ситуації в клубі на тлі війни.

Виконавчий директор директор СК Дніпро-1 Андрій Русол прокоментував майбутнє клубу, а також подальшу можливу співпрацю із головним тренером Ігором Йовічевічем.

Функціонер підтвердив, що велика кількість легіонерів залишить команду.

"Я вважаю, що витрати нашого клубу будуть меньші, адже велика кількість легіонерів невдовзі залишить команду. Зараз нам потрібно дочекатись рішення Йовічевіча відносно нашої подальшої співпраці.

Ігор зараз немає однозначної позиції в цьому питанні. Щодо нас, то ми будемо діяти виходячи від ситуації, що буде. Так, коуч говорив, що він хотів би продовжити тренувати Дніпро, але ситуація постійно змінюється.

Ми повинні дати йому право вибору. Не можу за нього зараз нічого відповісти", — розповів Русол для Футбол News.

Раніше Русол розповів, де Дніпро-1 планує грати єврокубки.