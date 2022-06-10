Украина

Підопічні Руслана Ротаня зуміли не програти Франції U-21.

Збірна України U-21 у рамках поєдинку групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи зустрічалася з французами та зуміла звести гру до нічийного результату, відігравшись з рахунку 1:3.

Таким чином, збірна України вже не зможе наздогнати Францію, але й не поступиться другим місцем у групі. Українці продовжуватимуть боротьбу за вихід на чемпіонат Європи.

Огляд матчу:

Україна U-21 – Франція U-21 3:3

Голи: Ванат, 7, Бадіашіле, 44 (автогол), Бондаренко, 49 — Аблен, 3, Тюрам, 10, Гуірі, 25

Україна U-21: Трубін — Сич, Таловерів, Біль, Вівчаренко — Криськів (Хлань, 68), Михайленко (Кухаревич, 83), Бондаренко (Желізко, 83) — В'юнник (Брагару, 76), Ванат (Супряга, 68), Судаков

Франція U-21: Мельє – Калулу, Лукеба, Бадіашіле, Труффер – Коне (Камавінга, 56), Шотар (Какере, 68), Тюрам, Гуірі (Діоп, 80) – Аблен (Калімуендо, 56), Чо (Нгуму, 62).