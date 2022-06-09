Украина

Підопічні Руслана Ротаня набрали один бал.

Збірна України U-21 у рамках поєдинку групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи зустрічалася з французами.

Команда Руслана Ротаня пропустила вже на третій хвилині після удару Аблена, але Ванат оперативно відновив паритет.

Після цього французи забили ще двічі і здавалося, що відігратися нашій команді буде неможливо, однак автогол Бадіашіле наприкінці першого тайму та влучний удар Бондаренка на початку другої половини гри дозволили зрівняти рахунок.

Збірна України вже не зможе наздогнати Францію, але й не поступиться другим місцем у групі. Українці продовжуватимуть боротьбу за вихід на чемпіонат Європи.

Україна U-21 – Франція U-21 3:3

Голи: Ванат, 7, Бадіашіле, 44 (автогол), Бондаренко, 49 — Аблен, 3, Тюрам, 10, Гуірі, 25

Україна U-21: Трубін — Сич, Таловерів, Біль, Вівчаренко — Криськів (Хлань, 68), Михайленко (Кухаревич, 83), Бондаренко (Желізко, 83) — В'юнник (Брагару, 76), Ванат (Супряга, 68), Судаков

Франція U-21: Мельє – Калулу, Лукеба, Бадіашіле, Труффер – Коне (Камавінга, 56), Шотар (Какере, 68), Тюрам, Гуірі (Діоп, 80) – Аблен (Калімуендо, 56), Чо (Нгуму, 62) )