Украина

Хавбек звернувся до українського народу.

Півзахісник збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко звернувся до українського народу, а також розповів про свої мрії та думки.

"Колись, у ретроспективі, роки, проведені у боротьбі, здаватимуться вам найщасливішими. Цей вираз завжди зі мною, коли тяжко та боляче.

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Останні місяці усі мої думки про Перемогу у війні та потрапляння на Чемпіонат світу. Та ці мрії були пов‘язані одна з одною міцним зв‘язком, який був у мене у серці та грів душу.

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Потрапити до Катару — мета, яка була так близько, що ми майже зуміли до неї доторкнутися, відчути запах перемоги та подарувати найважливіше — посмішку та неймовірні позитивні емоції для Українців.

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Сильні люди створюють свою вдачу, а українці — дуже сильна нація. Тепер це знають в усьому світі. І у війні ми обов‘язково переможемо, усі разом. І колись Чемпіонат Світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся", — написав футболіст у своїй соціальній мережі.

Також стало відомо, що Степаненко не зіграє проти Вірменії та Ірландії в рамках Ліги націй.