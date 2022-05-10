Украина

Нині наставник Шеріфа перебуває у лавах ЗСУ.

Головний тренер Шеріфа Юрій Вернидуб прокоментував дострокове чемпіонство молдавського клубу, який став другим під керівництвом українського спеціаліста та сьомим поспіль загалом.

"За три тури до кінця сезону нам вдалося виграти чемпіонат достроково. Ми завершили розпочату тренерським штабом роботу.

У той же час моє серце було сповнене суперечливих почуттів. З одного боку, перемога у чемпіонаті наповнює моє серце радістю, з іншого – неспокійна ситуація у моїй країні засмучує.

Плани на майбутнє? Мені дуже важко зараз відповісти на це запитання. Складно скласти план через ситуацію в Україні, я хочу миру в країні якнайшвидше", - наводить слова Вернидуба Sports.uz.

Нагадаємо, минулого року Вернидуб продовжив контракт із Шерифом до 2024 року. Під його керівництвом Шериф став першим молдавським клубом, який зміг пройти до групового етапу Ліги чемпіонів, де команда не лише була присутня, а й посіла третє місце, випередивши Шахтар, набравши сім очок. Іншими двома суперниками були Реал та Інтер.

Наразі Вернидуб перебуває у складі ЗСУ, захищаючи український народ від агресії з боку Росії.