Украина

Представник Маріуполя показав пошкодження місцевого стадіону через обстріл росіян.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін на своїй сторінці у Facebook показав чергові руйнування інфраструктури клубу української Прем'єр-ліги.

Через ракетні та артилерійські атаки з боку Росії, суттєвих пошкоджень зазнали адміністративні будівлі стадіону імені Володимира Бойка, а також футбольний газон та трибуни.

"Продовжуємо публікацію наслідків приходу так званого "русского мира" до Маріуполя. Це домашній стадіон Маріуполя, муніципальний стадіон імені Володимира Бойка.

Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розтрощено мародерами. "русский мир", горі у пеклі!", — написав Санін у Facebook.

Нагадаємо, Маріуполь не виступатиме у новому сезоні УПЛ.