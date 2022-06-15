Украина

Гравець не був доброзичливим хлопцем.

Колишній нападник київського Динамо Дуду розповів про футболіста, якого боялись всі гравці "біло-синіх".

"Люди дуже боялися Родріго. Цей хлопчина дійсно був божевільним. Він бив українців. Українці боялися його. На тренуваннях він надирав їм дупи".

"Пам'ятаю, як Родріго одного разу дав копняка одноклубнику за те, що він налаштовувався на виконання штрафного удару", — розповів Дуду.

Раніше Дуду поділився своїми спогадами про Андрія Шевченко в Динамо.