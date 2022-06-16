Бразильский захисник може перебратися до Туреччини.
Марлон, getty images
16 червня 2022, 22:15
Футболісти донецького Шахтаря після початку повномасштабної війни в Україні мають попит на трансферному ринку.
Як повідомляє турецький журналіст Юнус Емре Шел, захисник "гірників" Марлон входить до списку інтересів Трабзонспору.
Загалом на рахунку 26-річного бразильця 22 поєдинки у футболці донецького Шахтаря, в яких він заробив 5 жовтих карток.
Нагадаємо, що раніше Марлон заявив про бажання змінити клубну прописку вслід за іншими легіонерами "гірників" через повномасштабне російське вторгнення в Україну.