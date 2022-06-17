Півзахісник Динамо висловився на тему війни в країні.
денис антюх, динамо київ
17 червня 2022, 16:52
Півзахісник київського Динамо Денис Антюх розповів про підготовку команди до наступного сезону.
Окрім того, футболіст поділився думками про ситуацію в країні після чергового акту агресії з боку РФ.
"Ми з дружиною весь цей час були в Охтирці. Все добре, всі живі, але місто повнітю розбомблене. Постійні обстріли, кожен день. Тількі зараз стало більш-менш спокійно.
Фенербахче? на нас очікує дуже сильна команда, ми грали із ними товариські зустрічі і було важко. В Туреччині дуже сильний чемпіонат.
Зараз всі наші думки виключно про війну та долю країни. Важко переключитись на футбол. Робимо те, що вміємо — граємо у футбол", — розповів Антюх.
Раніше повідомлялося, що Динамо вийшло з відпустки, а перші гравці вже пройшли медогляд.