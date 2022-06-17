Украина

Півзахісник Динамо висловився на тему війни в країні.

Півзахісник київського Динамо Денис Антюх розповів про підготовку команди до наступного сезону.

Окрім того, футболіст поділився думками про ситуацію в країні після чергового акту агресії з боку РФ.

"Ми з дружиною весь цей час були в Охтирці. Все добре, всі живі, але місто повнітю розбомблене. Постійні обстріли, кожен день. Тількі зараз стало більш-менш спокійно.

Фенербахче? на нас очікує дуже сильна команда, ми грали із ними товариські зустрічі і було важко. В Туреччині дуже сильний чемпіонат.

Зараз всі наші думки виключно про війну та долю країни. Важко переключитись на футбол. Робимо те, що вміємо — граємо у футбол", — розповів Антюх.

Раніше повідомлялося, що Динамо вийшло з відпустки, а перші гравці вже пройшли медогляд.