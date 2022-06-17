Украина

Київська команда розпочинає підготовку до нового сезону.

У четвер, 16 червня, гравці, тренерський штаб та персонал київського Динамо вийшли з відпустки та повернулися до Києва. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Традиційно перед поновленням тренувального процесу підопічні Мірчі Луческу за кілька днів пройдуть плановий медогляд у клініці Добробут. Як звичайно, команда була розділена на дві групи гравців — перша пройде медогляд сьогодні, а друга — в суботу.

У перший день на медогляд прибуло 11 футболістів: Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Бєсєдін, Крістіан Біловар, Віктор Блізніченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин та Назар Волошин.

Сьогодні ввечері динамівці, які проходили медобстеження, проведуть тренування на базі в Конча-Заспі. Інша ж група також мала і ранкове заняття. Також дворазова робота запланована і на завтра.

Протягом найближчого тижня команда тренуватиметься у Києві, 22 червня вирушить до Румунії, а звідти 24 червня на збір до Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ зіграє із Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.