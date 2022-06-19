Украина

Бразильський вінгер так і не провів жодного офіційного матчу за Шахтар через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Крайній півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес, судячи з усього, остаточно визначився зі своїм новим клубом і вибрав чемпіонат Португалії.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 25-річний бразилець вже перебуває в Португалії, куди він прилетів для підписання контракту з лісабонською Бенфікою.

Журналісти зафіксували на фотографії приліт Нереса та його знаходження в одному з португальських аеропортів.

Очікується, що Нерес підпише з Бенфікою повноцінний довгостроковий контракт до літа 2027 року і незабаром офіційно стане одноклубником українського нападника Романа Яремчука.

Нагадаємо, що Давід Нерес перейшов до Шахтаря на початку 2022 року з амстердамського Аякса. "Гірники" заплатили за його трансфер 12 мільйонів євро.