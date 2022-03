Нападний Інгульця Майкл Гопей перейшов до клубу Віккі Турістс з Нігерії. Про це повідомляє журналіст Адеподжу Тобі Самуель.

Через війну футболіст покинув Україну та вирішив приєднатися до свого колишнього клубу. Поки що не ясно, це оренда чи повноцінний трансфер.

Stephen Gopey has left Ukraine because of the war and returned to Wikki Tourists.



Gopey joined FC Inhulets Petrove last year from Wikki Tourists.



