Украина

Футболіст продовєе кар'єру на батьківщині.

Нападний Інгульця Майкл Гопей перейшов до клубу Віккі Турістс з Нігерії. Про це повідомляє журналіст Адеподжу Тобі Самуель.

Через війну футболіст покинув Україну та вирішив приєднатися до свого колишнього клубу. Поки що не ясно, це оренда чи повноцінний трансфер.

Stephen Gopey has left Ukraine because of the war and returned to Wikki Tourists.



Gopey joined FC Inhulets Petrove last year from Wikki Tourists.



😭 pic.twitter.com/TzL43oHtsj — Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) March 11, 2022

Контракт Гопея із Інгульцем діє до літа 2022 року. Він забив два голи у 17 іграх за клуб у сезоні-2021/22.