Футболіст продовєе кар'єру на батьківщині.
Майкл Гопей, Інгулець
11 марта 2022, 20:50
Нападний Інгульця Майкл Гопей перейшов до клубу Віккі Турістс з Нігерії. Про це повідомляє журналіст Адеподжу Тобі Самуель.
Через війну футболіст покинув Україну та вирішив приєднатися до свого колишнього клубу. Поки що не ясно, це оренда чи повноцінний трансфер.
Контракт Гопея із Інгульцем діє до літа 2022 року. Він забив два голи у 17 іграх за клуб у сезоні-2021/22.
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