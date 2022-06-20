Украина

Тренер розповів про повернення до України, Луческу та майбутні плани.

Асистент головного тренера київського Динамо Еміль Карас розповів про старт підготовки до нового сезону та плани команди на найближчий час.

"Гравці молодіжної збірної повинні приїхати до Бухаресту 22 червня, і наступного дня ми чекаємо їх на тренуванні. У нас буде два тренувальні дня у Бухаресті, після чого вилітаємо на збір до Швейцарії, де 28-29 червня до нас приєднаються гравці національної збірної.

Містер уже все довів своїм професіоналізмом багато років. Він повернувся, щоб виконувати свою роботу. З великим бажанням знову приїхати до Києва після зборів. Ми дуже сумували за нашою базою та Україною.

Формат УПЛ? Моє бажання – повернутися в Україну та грати тут. Але мені складно давати будь-які прогнози у цьому плані, адже ситуація може змінитися за тиждень чи навіть за день. Усім нам хочеться грати в Україні, всі хлопці з величезним задоволенням повернулися до своїх рідних, до своїх квартир та будинків. Думаю, що кожен з нас хоче грати в себе вдома, за своїх уболівальників.

Наша база та поля – у відмінному стані. Все, що потрібне для футболу, у нас є. Єдине, трохи заморозилося будівництво нової тренажерної зали. Але, гадаю, що найближчим часом його добудують, і це стане великим поштовхом для всіх, гарною підмогою для розвитку наших футболістів", — наводить слова Караса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що раніше українські клуби визначились, у яких містах проведуть єврокубкові матчі.