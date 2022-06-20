Тренер розповів про повернення до України, Луческу та майбутні плани.
Еміль Карас, фото Динамо
20 червня 2022, 20:33
Асистент головного тренера київського Динамо Еміль Карас розповів про старт підготовки до нового сезону та плани команди на найближчий час.
"Гравці молодіжної збірної повинні приїхати до Бухаресту 22 червня, і наступного дня ми чекаємо їх на тренуванні. У нас буде два тренувальні дня у Бухаресті, після чого вилітаємо на збір до Швейцарії, де 28-29 червня до нас приєднаються гравці національної збірної.
Містер уже все довів своїм професіоналізмом багато років. Він повернувся, щоб виконувати свою роботу. З великим бажанням знову приїхати до Києва після зборів. Ми дуже сумували за нашою базою та Україною.
Формат УПЛ? Моє бажання – повернутися в Україну та грати тут. Але мені складно давати будь-які прогнози у цьому плані, адже ситуація може змінитися за тиждень чи навіть за день. Усім нам хочеться грати в Україні, всі хлопці з величезним задоволенням повернулися до своїх рідних, до своїх квартир та будинків. Думаю, що кожен з нас хоче грати в себе вдома, за своїх уболівальників.
Наша база та поля – у відмінному стані. Все, що потрібне для футболу, у нас є. Єдине, трохи заморозилося будівництво нової тренажерної зали. Але, гадаю, що найближчим часом його добудують, і це стане великим поштовхом для всіх, гарною підмогою для розвитку наших футболістів", — наводить слова Караса офіційний сайт киян.
Нагадаємо, що раніше українські клуби визначились, у яких містах проведуть єврокубкові матчі.