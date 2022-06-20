Украина

Гравець киян висловився щодо повернення додому.

Голкіпер київського Динамо поділився думками та емоціями від повернення до Київа.

"Якщо чесно, я був дуже розчулений коли повернувся в Україну. Знаходитися закордоном, у спокої – це одне… Так, у нас там усе було організовано, тренувальний процес, усі умови для роботи. Але рідний дім – це зовсім інше. Для мене це важливо. Я дуже чекав коли ми зможемо повернутися додому, до рідних домівок, до нашого міста. І коли повернувся, в середині душу розривали емоції. Але коли минув певний час, трохи адаптувалися до сьогоднішніх реалій у нашому місті. Добре, що іде тренувальний процес і ми готуємося до нового чемпіонату.

Повітряні тревоги? Це сьогоднішні реалії нашого життя. Найголовніше щоб усі наші рідні та близькі були в безпеці. Для нас створено всі умови аби ми перебували у безпеці. ЗСУ роблять усе, аби забезпечити спокій, і роблять все можливе і неможливе щоб захистити кожного нашого громадянина. Звичайно, не можна викинути з голови те, що відбувається на сьогоднішній день у нашій країні. Але доводиться адаптуватися. Вірю, що все буде Україна і ми переможемо.

Плани на майбутнє? Найголовніший план на майбутнє – аби наша країна перемогла.

Благодійні матчі? Для мене теж важливо, але важливіше це для всієї команди і перш за все – для нашої країни, тому що ці матчі проводилися передусім заради збору коштів для ЗСУ, для волонтерів, для біженців, переселенців, медиків. Було важливо зібрати якомога більше грошей і показати всьому світу ті реалії, які відбуваються на сьогоднішній день в нашій країні", — наводить слова Бойка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що раніше асистент головного тренера київського Динамо Еміль Карас розповів про старт підготовки до нового сезону та плани команди на найближчий час.