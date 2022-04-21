Украина

Денис Бойко поділився своїми думками про благодійні матчі.

Воротар київського Динамо Денис Бойко прокоментував благодійні матчі "біло-синіх" на честь українського народу, який потерпає від російської аргресії.

"Весь світ знає, що відбувається в Україні. Однак одна країна заперечує це — і всі знають, що це за країна. Тому наша головна ціль — донести до якомога більшої кількості людей, що в Україні йде повномасштабна війна, в якій гине мирне населення. Діти, жінки, які нічого поганого не зробили та просто жили в своїй країні. Але дикі люди зайшли на територію нашої країни і почали робити щось жахливе — вбивати, гвалтувати…

Ще одна наша мета — зібрати кошти для нашої армії, наших бійців, які кожного дня відстоюють наші кордони та роблять все можливе й неможливе, аби відвоювати нашу країну.

Звичайно, ми відчуваємо підтримку людей із інших країн. Це благодійні, товариські матчі. У кожній країні, до якої ми приїжджаємо, відчуваємо підтримку і наших уболівальників, і вболівальників тих країн, у яких ми граємо.

Хочу побажати Україні перемоги, миру та щоб усі українці якомога швидше повернулися до своїх домівок, до своїх рідних і близьких", - наводить слова Бойко прес-служба Динамо, посилаючись на Prima TV.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЧФР Клуж — Динамо.