Украина

Футболіст звернувся до українців, які протистоять російській агресії.

Голкіпер Динамо Денис Бойко записав звернення зі словами підтримки народу України у боротьбі з російськими окупантами.

"Дорогі українці, вже минув місяць, як ми захищаємо нашу країну, її межі, цілісність і незалежність. Хочу подякувати кожному з вас за те, що він робить для того, щоб ми перемогли у цій війні.

Окреме спасибі хочу висловити нашій армії та волонтерам. Ці люди, щодня і щохвилини, ризикують власним життям, роблять все можливе і неможливе, щоб ми відчували себе захищеними, щоб наша країна перемогла. Я ніколи в житті так не пишався тим, що я українець.

Я народився у Києві у незалежній мирній Україні й хочу, щоб наша країна залишилася такою: незалежною, мирною, цільною. Ми зробимо все можливе для цього. Ми переможемо. Ми вже це зробили", – розповів Бойко в коментарі телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо придбали автомобіль для ЗСУ.