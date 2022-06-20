Украина

Півзахисник киян — про особливості роботи з румуном.

Капитан Динамо Киев Сергей Сидорчук рассказал о тонкостях работы с главным тренером Мирчей Луческу.

"Луческу — один із найкращих тренерів у моїй кар'єрі. Від кожного тренера ти береш щось своє. З Сергієм Ребровим я вигравав свої перші чемпіонати, титули. Перший тренер у збірній у мене був, потім був Григорчук. Від них теж взяв щось хороше. Так само було з Андрієм Миколайовичем Шевченком, коли він тренував збірну.

Чому виділяю Луческу? Він дуже добре показує та розповідає тобі, де ти можеш принести користь, а що тобі робити не треба. Має чіткі завдання, що я можу робити, а що ні. Він каже – я виконую. Він трохи інакше ставиться до футболістів, які старші. У цьому віці гравець уже сформований, його не можна перевчити", — сказав Сидорчук на Youtube-каналі Пряма червона.

Нагадаємо, що Сергій Сидорчук може перейти в Аль-Айн Сергія Реброва.