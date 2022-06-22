Украина

Сенегальський захисник продовжить кар'єру у Франції.

Захисник Руху Папе Діав підписав контракт із французьким клубом Лаваль. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Терміни орендної угоди із 27-річним сенегальцем не розголошуються.

Діав перейшов у Рух минулої зими, але за український клуб він так і не зіграв через військові дії в Україні. Його контракт із львів'янами розрахований до літа 2024 року.

Другу частину минулого сезону Папе провів у складі польської Арки. На його рахунку шість проведених матчів, у яких він отримав одну червону картку.

Зазначимо, що новий клуб Діава – Лаваль – виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції.