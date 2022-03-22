Украина

Сенегальський центрбек приєднався до клубу з Ґдині.

Захисник Руху Папе Діав перейшов до Арки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Сенегальський центрбек приєднався до польського клубу на правах оренди до кінця сезону.

Діав перейшов до Руху цієї зими з литовського Жальгіріса, але не встиг дебютувати у новому клубі. Раніше 27-річний гравець провів три сезони у складі польського клубу Корона.

В активі Діава є один матч у складі національної збірної Сенегалу.

Нагадаємо, раніше півзахисник Руху Фредді Плюмен перейшов в Хапоель Тель-Авів.