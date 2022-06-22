Украина

Клуб працює над підписанням резервного голкіпера.

Манчестер Юнайтед визначився з новим воротарем, якого підпише, якщо Дін Хендерсон перейде у Ноттінгем Форест.

Їм має стати голкіпер Вотфорда та збірної Австрії Даніель Бахманн. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

27-річний кіпер буде конкурувати за місце в основі з Давідом Де Хеа. Вотфорд розглядатиме лише продаж футболіста влітку.

Минулого сезону АПЛ Бахманн після ряду провальних матчів втратив місце в основі. Загалом на його рахунку 13 поєдинків.

Австрієць виступає за Вотфорд з 2017 року. Також він захищав кольори Сток Сіті, Бьюрі, Росс Каунті, Кілмарнока, Рексема, Аустрії та інших клубів.