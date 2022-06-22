Молодіж київського клубу може отримати більше регулярної практики в УПЛ.
В'ячеслав Шевчук, Football Hub
22 червня 2022, 21:56
Тренер збірної України U-19 та спортивний дирентор рівненського Вереса В'ячеслав Шевчук розповів про причину візиту до бази київського Динамо.
"Я ж працюю спортивним директором Вереса. Можливо, ми візьмемо кількох гравців Динамо до своєї команди в оренду.
Таким чином ми могли б дати можливість молодим хлопцям прогресувати в Прем’єр-лізі. І Вересу буде добре. Побачимо, як це буде", — розказав Шевчук в інтерв'ю Football Hub.
Нагадаємо, раніше ФІФА дозволила легіонерам призупиняти контракти з клубами з України до 2023 року.
Щодо старту нового сезону УПЛ, то він планується на серпень цього року.