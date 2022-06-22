Украина

Молодіж київського клубу може отримати більше регулярної практики в УПЛ.

Тренер збірної України U-19 та спортивний дирентор рівненського Вереса В'ячеслав Шевчук розповів про причину візиту до бази київського Динамо.

"Я ж працюю спортивним директором Вереса. Можливо, ми візьмемо кількох гравців Динамо до своєї команди в оренду.

Таким чином ми могли б дати можливість молодим хлопцям прогресувати в Прем’єр-лізі. І Вересу буде добре. Побачимо, як це буде", — розказав Шевчук в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, раніше ФІФА дозволила легіонерам призупиняти контракти з клубами з України до 2023 року.

Щодо старту нового сезону УПЛ, то він планується на серпень цього року.