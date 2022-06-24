Украина

Напередодні Кривбас, який повернеться до УПЛ у сезоні-2022/23, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди.

Нападник криворізького клубу Роман Дебелко висловився про перший день роботи під керівництвом українського фахівця.

"Топовий тренер, який виводив команди в Лігу Європи, в Лігу чемпіонів, обігравав Реал Мадрид в Іспанії. Надіюсь, що ми всі разом доб’ємося поставлених задач", — сказав Дебелко в програмі Футбол NEWS.

Крім основних обов'язків Юрій Миколайович допомагатиме клубу у його волонтерській діяльності в Кривому Розі, зокрема тимчасовим переселенцям і нашим українським бійцям по всій лінії фронту.