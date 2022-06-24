Украина

Функціонер позначив завдання клубу на перший сезон в УПЛ.

Віце-президент новачка УПЛ харківського Металіста Євген Красніков розповів про цілі, які будуть поставлені перед футболістами.

"Я не думаю, що ми перший рік будемо конкурувати за зону єврокубків. Потрібно закріпитись в УПЛ, відчути це. Якщо б ми підсилились легіонерами, то можна було б говорити і про єврокубки.

Потрібно спробувати себе в УПЛ. Багато хлопців тут не грали. Але ми в них віримо. Є амбіції, є бажання. Вони відчувають, як ми до них відносимось, а ми відчуваєм — як вони до нас", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що раніше Красніков анонсував Металіст в УПЛ без легіонерів. Також він розповів про фінансування клубу під час війни.