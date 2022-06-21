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Євген Красніков розповів про ситуацію у харківському клубі.

Віце-президент Металіста Євгеній Красніков прокоментував ситуацію з фінансуванням харківського клубу, а також поділився думками про підготовку команди до нового сезону.

"Я щодня спілкуюсь із Ярославським, він президент клубу, я з ним усе обговорюю. Так, керуванням клубом зараз займаюсь я: спонсори, гравці, когось продали, когось купили чи взяли в оренду.

Ви ж розумієте, що таке запас міцності Металіста, а точніше хто такий запас міцності. Це Олександр Владиленович Ярославський. Нічого іншого ніхто не вигадав. Він мене запевнив, що все буде гаразд. Так, можливо, не в тих обсягах буде фінансування. Але ж я розумію, і всі розуміють, що від цієї війни багатшим точно ніхто не став.

Металіст зараз перебуває на зборах у Туреччині. В принципі, приїхали усі хлопці. Залишилося, щоби доїхали Романюк і Федорів. Команда тренується, там уже певні товариські ігри, триває підготовка до сезону.

Війна ще раз показала, що ми ні в кому не помилилися: не як у футболісті, не в людському плані. Кучер усіма задоволений. Зараз працюємо із задоволенням. Може, навіть підключатимемо хлопців молодих, може, когось із 2006-го року. Не як основного гравця, але намагатимемося розвивати. Академія, школа наша працює, і традиції треба продовжувати. Все-таки випускаємо непоганих футболістів", - наводить слова Краснікова ТК Футбол 1/2/3.

Раніше головний тренер Металіста Олександр Кучер прокоментував підготовку харківської команди до майбутнього сезону.