Український клуб зберіг одного з досвідчених гравців.
Юрій Копина, фото Олександрія
24 червня 2022, 21:21
Олександрія продовжує комплектацію складу до наступного сезону, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, олександрійці продовжили контракт з Юрієм Копіною до літа 2023 року.
Загалом, у складі команди у чемпіонаті України Юрій провів 7 матчів. Ще два матчі він провів у Кубку України, де відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, що раніше Олександрія продовжила контракт з Рибалкою.