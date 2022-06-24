Украина

Український клуб зберіг одного з досвідчених гравців.

Олександрія продовжує комплектацію складу до наступного сезону, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, олександрійці продовжили контракт з Юрієм Копіною до літа 2023 року.

Загалом, у складі команди у чемпіонаті України Юрій провів 7 матчів. Ще два матчі він провів у Кубку України, де відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, що раніше Олександрія продовжила контракт з Рибалкою.