Украина

Клуб знаходиться у пошуку нових футболістів на майбутній сезон.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував ситуацію в команді перед стартом підготовки до нового сезону в УПЛ.

"Ми не матимемо легіонерів. Самі розумієте, що у країні війна. Це дуже важко для них, бояться їхати сюди.

Наші футболісти, які перебувають в Україні, гратимуть удома. Тим більше, ті, хто хотів продовжити контракт — їх продовжили. Ну і дивитимемося на новачків", — наводить слова Гури ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, у червні Олександрія викупила захисника Андрія Цурікова, а також продовжила контракт із півзахисником Рибалкою та нападником Кожушко.

Також зазначимо, що попередньо старт нового сезону УПЛ пройде в середині-кінці серпня.