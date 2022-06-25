Украина

На киян чекає чергова товариська зустріч.

Київське Динамо продовжує серію благодійних ігор під гаслом "Play for Peace. Stop the War".

Як повідомляє офіційний сайт киян, команда Мірчі Луческу в рамках контрольного поєдинку зіграє проти Янг Бойз.

"Як і інші міжнародні товариські матчі Динамо, гра з Янг Бойз матиме благодійний характер. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії в Україні", — йдеться у заяві клубу.

У підопічних Мірчі Луческу вже заплановано три гри проти швейцарських команд — з Івердон Спорт (26 червня), Лозанною (29 червня) та Сьоном (2 липня).

Нагадаємо, що Динамо Київ вже прибуло на збір до Швейцарії.