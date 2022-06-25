На киян чекає чергова товариська зустріч.
Динамо - Янг Бойз, фото Динамо
25 червня 2022, 15:12
Київське Динамо продовжує серію благодійних ігор під гаслом "Play for Peace. Stop the War".
Як повідомляє офіційний сайт киян, команда Мірчі Луческу в рамках контрольного поєдинку зіграє проти Янг Бойз.
"Як і інші міжнародні товариські матчі Динамо, гра з Янг Бойз матиме благодійний характер. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії в Україні", — йдеться у заяві клубу.
У підопічних Мірчі Луческу вже заплановано три гри проти швейцарських команд — з Івердон Спорт (26 червня), Лозанною (29 червня) та Сьоном (2 липня).
Нагадаємо, що Динамо Київ вже прибуло на збір до Швейцарії.