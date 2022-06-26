Украина

Керманич Минаю висловився про майбутнє українського форварда у команді.

Головний тренер закарпатського Минаю Володимир Шаран заявив, що розраховує на 36-річного нападника Євгена Селезньова, контракт якого підійшов до свого завершення.

"У Євгена закінчився контракт з ФК Минай. Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, своєю чергою, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в Минаї.

Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід. Ми розуміємо, що чемпіонат буде не такий, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. А можливо й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре", — цитує слова Шарана офіційний сайт Минаю.

Нагадаємо, що старт нового сезону УПЛ планується на серпень цього року.