Украина

Український форвард розповів, чим відрізняються жителі терористичної держави від громадян України.

Колишній нападник національної збірної України Євген Селезньов, у якого напередодні завершився контракт із закарпатським Мінаєм, висловився про відмінності між українцями та росіянами, а також згадав про період виступів у чемпіонаті країни-окупанта та терориста.

"Ми можемо бути схожими тільки через одну річ, що ми спілкуємось російською мовою, і то вона буде різна. А так, ми різні люди. Вони високомірні, а ми прості. В першу чергу вони думають тільки за себе, а ми, за всю країну".

"Чи шкодую я про щось? Я ніколи не буду жалкувати за те, що я зробив, чи думав. Я бачу, який є зараз і мені цього достатньо. Те, що було, воно вже відбулося, чому мені жалкувати? Я в будь-якому випадку, вже нічого не зміню. Я ніколи не озираюсь назад, в цьому немає сенсу", — сказав Селезньов в програмі Денисов Time. Війна.

Нагадаємо, раніше Євген Селезньов зізнався, що хотів піти у територіальну оборону.