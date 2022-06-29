Украина

Колишній форвард збірної України розповів, чому він не пішов у тероборону.

Нападник Минаю Євген Селезньов прокоментував своє рішення не йти до лав теооборони, а також висловив свою думку щодо агресії з боку Росії.

"Я хотів іти до тероборони, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати як піар, а мені це не потрібно. Син підійшов до мене і сказав: "Я тебе нікуди не відпущу, якщо йтимеш, то підемо вдвох". А куди я піду з ним? Не думаю, що треба про це говорити, це як піар, а я цього не люблю.

Там (у Росії — прим.) мозку взагалі немає. Там немає ні серця, ні мозку. Вони якісь промиті, безглузді. Що ви робите? Куди ти стріляєш у дітей? Ти е******й чи що? Яка операція? Ти що, хірург, б*я, чи що? Хто тебе просив? Я фашист? Так, я російською мовою з тобою говоритиму. Який я фашист?

Я в Макіївці народився, б*я. У мене прадід герой Радянського Союзу. Який я н***й фашист? Я просив тебе йти на землю? Виходить, що мене треба врятувати від себе. Та пішов ти в дупу, б*я! Я не можу доїхати до могили батька у Макіївці, бо мені сказали, що там розстріляють. Якого х*я ти розстрілюватимеш, якщо я там народився? Що ти зробив для цього краю? У мене вся родина шахтарі. Я був у шахті. А ти де був, машини мені мив?", - сказав Селезньов у програмі Денисов Time. Війна.

Раніше Селезньов розповів про свою фізичну форму, а також поділився планами на майбутнє.