Украина

Півзахисник перебрався до табору луганчан.

Зоря продовжує роботу над комплектацією складу для наступного сезону. На тлі відходу кількох лідерів команді потрібно було підписання досвідченого гравця.

Як повідомляє офіційний сайт луганчан, клуб підписав контракт з півзахисником Дмитром Мишньовим.

Всю свою дорослу кар’єру він провів у Маріуполі, де був капітаном. Півзахисник зіграв у складі команди 233 матчі, забив 17 м’ячів та віддав 25 гольових передач.

Нагадаємо, що раніше Зоря оголосила про підписання Батагова.