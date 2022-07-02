Півзахисник перебрався до табору луганчан.
Дмитро Мишньов, фото Зоря
02 липня 2022, 10:59
Зоря продовжує роботу над комплектацією складу для наступного сезону. На тлі відходу кількох лідерів команді потрібно було підписання досвідченого гравця.
Як повідомляє офіційний сайт луганчан, клуб підписав контракт з півзахисником Дмитром Мишньовим.
Всю свою дорослу кар’єру він провів у Маріуполі, де був капітаном. Півзахисник зіграв у складі команди 233 матчі, забив 17 м’ячів та віддав 25 гольових передач.
Нагадаємо, що раніше Зоря оголосила про підписання Батагова.