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Президент УАФ висловився про чутки щодо можливого призначення тренера збірної України U-21 у дніпровський клуб.

Дніпро-1 перебуває у пошуках нового головного тренера першої команди, оскільки очікується, що Ігор Йовічевич очолить донецький Шахтар.

Одним із претендентів на цю посаду називався нинішній керманич молодіжної збірної України Руслан Ротань. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував ці чутки.

"Зараз я не можу цього коментувати, тому що я вперше чую цю новину через ЗМІ. Ні сам Руслан, ні представники футбольного клубу Дніпро-1 не зверталися до нас з цим питанням. Тож дуже незручно коментувати те, що може не відбутися.

Коли буде таке питання — ми його обов'язково прокоментуємо. А зараз дуже важливо, щоб наш тренерський штаб молодіжної збірної готувався до важливих ігор зі Словаччиною, що будуть дуже принциповими для тренерської кар'єри Руслана Ротаня, адже він буде мати можливість показати свої тренерські успіхи на чолі молодіжної збірної", — сказав Павелко в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше з роботою у Дніпрі-1 також пов'язували головного тренера харківського Металіста Олександра Кучера.