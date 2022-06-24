Украина

Головний тренер СК Дніпро-1 піде на підвищення.

Шахтар призначить новим головним тренером Ігора Йовічевича з СК Дніпро-1, повідомляє журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.

Стверджується, що ключовим аргументом для хорватського фахівця стала можливість виступити у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ігор Йовічевич раніше працював у Карпатах, Целе, Динамо Загреб.

Шахтар перебуває у пошуках нового головного тренера з огляду на ситуацію з Роберто Де Дзербі, який вірогідно покине клуб.

Нагадаємо, що Ігор Йовічевіч ще у квітні жодним чином не розмірковував над зміною міста роботи.