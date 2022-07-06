Тренерське рішення залишило виконавців поза межами основної команди.
Крістіан Біловар (праворуч), фото ФК Динамо Київ
06 липня 2022, 12:35
Київське Динамо напередодні продовжило програму товариських матчів під час підготовки до початку нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче, зігравши в нічию проти швейцарського Янг Бойз (0:0).
Янг Бойз — Динамо Київ 0:0 Огляд товариського матчу
Перебування "біло-синіх" у Швейцарії на цьому жодним чином не завершується, тому одразу після звітної гри відбулось невеличке коригування в переліку виконавців, які беруть участь у роботі з основною командою.
Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу дав дозвіл на повернення захисників Максима Дячука та Навіна Малиша, а також півзахисників Антона Царенка та Назара Волошина до складу юнацької команди U-19.
Окрім того, кияни наразі розглядають питання щодо подальшого працевлаштування захисника Крістіана Біловара, якому найближчим часом планують підшукати клуб для оренди.
Наступний товариський матч Динамо проведе проти швейцарського Люцерна 9 липня, о 19:00 за київським часом.