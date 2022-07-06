Украина

Тренерське рішення залишило виконавців поза межами основної команди.

Київське Динамо напередодні продовжило програму товариських матчів під час підготовки до початку нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче, зігравши в нічию проти швейцарського Янг Бойз (0:0).

Янг Бойз — Динамо Київ 0:0 Огляд товариського матчу

Перебування "біло-синіх" у Швейцарії на цьому жодним чином не завершується, тому одразу після звітної гри відбулось невеличке коригування в переліку виконавців, які беруть участь у роботі з основною командою.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу дав дозвіл на повернення захисників Максима Дячука та Навіна Малиша, а також півзахисників Антона Царенка та Назара Волошина до складу юнацької команди U-19.

Окрім того, кияни наразі розглядають питання щодо подальшого працевлаштування захисника Крістіана Біловара, якому найближчим часом планують підшукати клуб для оренди.

Наступний товариський матч Динамо проведе проти швейцарського Люцерна 9 липня, о 19:00 за київським часом.