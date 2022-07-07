Украина

Колишній футболіст Зорі знов буде працювати із Вернидубом.

Черговий колишній футболіст луганської Зорі став гравцем криворізького Кривбаса.

Масова зміна громадянства, Шахтар залишився без головного тренера та інше: головні події минулого дня

Мова йдеться про Євгена Опанасенка, який став восьмим новачком клубу цього літа.

У Кривбасі захисник буде виступати під номером 39. Останнім клубом Євгена був петрівський Інгулець, за який він у сезоні-2021/2022 зіграв 13 матчів, 1054 хвилини на полі, 3 попередження у пасиві.

Нагадаємо, раніше Кривбас підсилив Віталій Вернидуб.