Футболіст "гірників" близький до оренди в Крузейро.
МАРКІНЬОС СІПРІАНО, шахтар донецьк
07 липня 2022, 13:45
Захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано може продовжити свої виступи в Бразилії.
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Футболіст перейде до Крузейро на правах річної оренди, повідомляє UOL.
Минулий сезон Сіпріано провів у швейцарському Сьоні, але клуб прийняв рішення не викупати контракт футболіста. За 32 матчі у складі команди бразилець зміг віддати дві гольові передачі.
Нагадаємо, що раніше Сіпріано зацікавив Брентфорд, Герту та Андерлехт.