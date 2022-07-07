Украина

Футболіст "гірників" близький до оренди в Крузейро.

Захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано може продовжити свої виступи в Бразилії.

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Футболіст перейде до Крузейро на правах річної оренди, повідомляє UOL.

Минулий сезон Сіпріано провів у швейцарському Сьоні, але клуб прийняв рішення не викупати контракт футболіста. За 32 матчі у складі команди бразилець зміг віддати дві гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Сіпріано зацікавив Брентфорд, Герту та Андерлехт.