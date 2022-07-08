Металіст продовжує переживати період перебудови. Євген Красніков та Олександр Кучер можуть покинути клуб, але харків'яни готують посилення структури клубу.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, роботу у Металісті запропонували екс-захиснику Шахтаря Василю Кобіну.

Стверджується, що колишній головний тренер Міная отримав пропозицію працювати у спортивному напрямку клубу, але решта подробиць не розголошується.

Нагадаємо, що ряд гравців Металіста потрапив у заявку СК Дніпро-1 на товариський матч.