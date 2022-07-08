Колишній захисник Шахтаря може увійти до структури харків'ян.
Вастль Кобін, фото Мінай
08 липня 2022, 23:47
Металіст продовжує переживати період перебудови. Євген Красніков та Олександр Кучер можуть покинути клуб, але харків'яни готують посилення структури клубу.
Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, роботу у Металісті запропонували екс-захиснику Шахтаря Василю Кобіну.
Стверджується, що колишній головний тренер Міная отримав пропозицію працювати у спортивному напрямку клубу, але решта подробиць не розголошується.
Нагадаємо, що ряд гравців Металіста потрапив у заявку СК Дніпро-1 на товариський матч.