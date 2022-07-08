Украина

Колишній захисник Шахтаря може увійти до структури харків'ян.

Металіст продовжує переживати період перебудови. Євген Красніков та Олександр Кучер можуть покинути клуб, але харків'яни готують посилення структури клубу.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, роботу у Металісті запропонували екс-захиснику Шахтаря Василю Кобіну.

Стверджується, що колишній головний тренер Міная отримав пропозицію працювати у спортивному напрямку клубу, але решта подробиць не розголошується.

Нагадаємо, що ряд гравців Металіста потрапив у заявку СК Дніпро-1 на товариський матч.