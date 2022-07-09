Украина

Полтавчани оформили ще один трансфер.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання бразильського правого захисника Філіпе Родрігеса.

Представили його наступним чином: "СВІЖЕСПЕЧЕНИЙ НОВАЧОК ІЗ НОВУРІЗОНТІНО".

Контракт з 26-річним футболістом розрахований на два роки. Він буде грати за клуб під 95 номером.

Останнім клубом бразильця був Греміо Новорізонтіно. Також він раніше виступав за Сантос, Оесте, Гуарані, Діадемі та Віла Нову.

Раніше повідомлялось, що Ворскла оголосила про підписання форварда Марлісона та півзахисника Дениса Олійника.