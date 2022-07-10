Украина

Білоруський фахівець поділився своїми думками щодо кадрової ситуації у клубі.

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував кадрову ситуацію у клубі напередодні старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Я розумію, що ми можемо зробити на першому етапі – зараз тільки українці. Більш досвідчені футболісти поїдуть в інші команди, тому ми переглядаємо велику групу гравців, перш за все, по відео. Це Перша та Друга ліги, вибираємо виконавців, яких хочемо взяти на перегляд. Але розуміємо, що це можуть бути 1-2 новачки, щоб не зламати атмосферу в команді, яка в нас є.

Контракт з Вантухом? Вантух з нами лише тренується. Ми з повагою ставимося до таких футболістів, якщо він висловить таке бажання, то чому б й ні?", - наводить слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Львів оголосив про припинення співпраці з Довгим.