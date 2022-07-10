Украина

Керманич Вереса висловився про кадрову ситуацію в клубі під час підготовки до нового сезону.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів про підготовку своєї команди до нового сезону української Прем'єр-ліги, старт якого заплановано на серпень цього року.

"Якщо говорити на чистоту, то наразі команда далека від оптимальних кондицій. Ми 130 днів не тренувалися. Футболісти багато втрали і в фізичному, і в технічному плані. Робимо все від нас залежне, аби футболісти набрали форму якнайшвидше. Задоволений самовіддачею. Їхньому бажанню грати, позаздрити можна. Хлопці виконують всю ту роботу, яку ми запланували. Головне, щоб цей процес обійшовся без травм".

"Хлопці працюють із великим бажанням. Україна — футбольна країна. Гравці знають один одного, тому процес адаптації проходить досить безболісно. Сподіваюсь, що новачки тільки посилять команду".

"Наразі не хотів би говорити про якісь тактичні зміни. Зараз головне, щоб футболісти набрали ігрових кондицій. Ми запланували чимало товариських ігор. Зрозуміло, що ближче до старту сезону будемо награвати певні тактичні задумки. Головне, щоб гравці не забули все те що вже знають. А під завершення зборів — будемо більше приділяти увагу саме тактичним моментам, які запланував тренерський штаб", — цитує слова Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, раніше про підготовку до нового сезону УПЛ висловився головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко та керманич Львова Олег Дулуб.